В Киеве зафиксировали самый теплый день декабря за 140 лет

Температура в Киеве соответствует погоде конца октября.

Конец декабря в Киеве был очень теплым / фото УНИАН Алексей Иванов

30 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3°, что на 0,7° выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма превышена на 7,3°С, что соответствует погоде конца октября.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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Максимальная температура после полудня в столице поднялась до +7,5°, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1987 году на 0,2°.

Температура под утро последнего дня года не опустилась ниже +7,6°. Предыдущее рекордное значение +3,2° 1980 года превышено на 4,4°.

Температурный рекорд Киева в декабре

Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже + 4,5°. Предыдущее рекордное значение +3,0° 2003 года превышено на 1,5°.