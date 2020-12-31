В Киеве зафиксировали самый теплый день декабря за 140 лет
Температура в Киеве соответствует погоде конца октября.
30 декабря в Киеве впервые за 140 лет среднесуточная температура воздуха составляла +5,3°, что на 0,7° выше рекордного значения температуры для этого дня 1913 года. Климатическая норма превышена на 7,3°С, что соответствует погоде конца октября.
Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Ноябрь стал самым жарким в мире за последние 40 лет
Максимальная температура после полудня в столице поднялась до +7,5°, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1987 году на 0,2°.
Температура под утро последнего дня года не опустилась ниже +7,6°. Предыдущее рекордное значение +3,2° 1980 года превышено на 4,4°.
Температурный рекорд Киева в декабре
Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже + 4,5°. Предыдущее рекордное значение +3,0° 2003 года превышено на 1,5°.
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