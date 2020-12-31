Минувшей ночью Киев установил новый температурный рекорд

Температура не опустилась ниже + 4,5°.

Прошлая ночь в Киеве побила температурный рекорд / Фото УНИАН

Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"Ночь на 30 декабря в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже + 4,5°. Предыдущее рекордное значение +3,0° 2003 года превышено на 1,5°", - говорится в сообщении.

Температурные рекорды Киева: