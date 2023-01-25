Народный праздник 25 января известен под названиями Татьянин день, Татьяна Крещенская.

Христиане отмечают церковный праздник 25 января в честь известной мученицы Татьяны Римской. Наши предки в этот день пытались задобрить солнце и приблизить наступление весны. Для этого выпекали специальную обрядовую выпечку-колобок в форме Солнца. Выпечку готовила старшая женщина в семье и делила сдобу между родственниками.

В целом день считается удачным для приготовления любой выпечки. По тому, какой получилась выпечка, гадали, каким будет год. Если тесто в процессе запекания хорошо поднялось, то год будет сытым и благополучным. А если по центру выпечки есть впадина, то возможны какие-то проблемы. Если каравай треснул - это означает проблемы со здоровьем.

Часто Татьянин день посвящали уборке - чистили ковры, отбеливали постельное белье и скатерти, мыли окна. Девушки чистили ковры возле рек, а донести их помогали юноши. Таким способом они сближались, ведь продолжался период свадеб.

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Что нельзя делать 25 января

В эту дату нельзя оставлять огонь без присмотра и тушить его ненадлежащим образом. Неудачный день для крупных покупок и дорогих приобретений.

Приметы погоды 25 января

Много звезд на небе сияет - к ранней весне.

Высокие снежные сугробы в этот день предвещают хороший урожай зерна.

Солнце весь день светит - к раннему прилету птиц в этом году.

Если Татьянин день теплый и бесснежный, то вся зима будет теплой, но затяжной.

Ветер с юга сулит малоурожайное и засушливое лето.

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