Христиане отмечают церковный праздник 25 января в честь известной мученицы Татьяны Римской. Наши предки в этот день пытались задобрить солнце и приблизить наступление весны. Для этого выпекали специальную обрядовую выпечку-колобок в форме Солнца. Выпечку готовила старшая женщина в семье и делила сдобу между родственниками.
В целом день считается удачным для приготовления любой выпечки. По тому, какой получилась выпечка, гадали, каким будет год. Если тесто в процессе запекания хорошо поднялось, то год будет сытым и благополучным. А если по центру выпечки есть впадина, то возможны какие-то проблемы. Если каравай треснул - это означает проблемы со здоровьем.
Часто Татьянин день посвящали уборке - чистили ковры, отбеливали постельное белье и скатерти, мыли окна. Девушки чистили ковры возле рек, а донести их помогали юноши. Таким способом они сближались, ведь продолжался период свадеб.
Что нельзя делать 25 января
- В эту дату нельзя оставлять огонь без присмотра и тушить его ненадлежащим образом.
- Неудачный день для крупных покупок и дорогих приобретений.
Приметы погоды 25 января
- Много звезд на небе сияет - к ранней весне.
- Высокие снежные сугробы в этот день предвещают хороший урожай зерна.
- Солнце весь день светит - к раннему прилету птиц в этом году.
- Если Татьянин день теплый и бесснежный, то вся зима будет теплой, но затяжной.
- Ветер с юга сулит малоурожайное и засушливое лето.