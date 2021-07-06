В Эдинбурге затопило центральные улицы вместе с десятками машин.

После сильных дождей в столице Шотландии - Эдинбурге - затопило несколько центральных улиц.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как сообщается, в воде оказались десятки машин. Местные говорят, такой непогоды в городе уже давно не было, поэтому активно все снимают и выкладывают в соцсетях.

А вот владельцы магазинов и ресторанов жалуются: только им позволили открыться после карантина, как снова приходится закрываться - теперь уже из-за паводков.

Непогода в Украине

На Кировоградщине непогода повредила три плотины. Как сообщал Погода УНИАН, в Кировоградской области в Бобринецком районе за несколько часов выпало 70 мм осадков, из-за чего уровень воды в реке Гнилой Еланец поднялся более чем на метр. В результате огромная волна буквально смыла три плотины. Чтобы сдержать стихию, люди строили баррикады из мешков с землей возле домов.

А на сегодня, 6 июля, в Украине объявили штормовое предупреждение. В южной части, восточных и центральных областях ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Также в южных, а днем и в восточных областях местами ожидаются значительные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый.

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Автор: Екатерина Лиманская