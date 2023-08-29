Следующее такое полнолуние будет в 2026 году.

Август 2023 - весьма необычный месяц, так как в нем аж два полнолуния: осетровая Луна и Голубая Луна. При чем оба - суперлуния. Первое мы могли наблюдать 1 августа и вот сейчас близится второе - самое большое и яркое суперлуние 2023 года. Какие сюрпризы готовит Голубая Луна, когда ее наблюдать и что делать в это время, а чего, наоборот, опасаться - все самое интересное читайте в материале.

Что такое суперлуние

Суперлуние - это трехдневный период, когда в полнолуние Луна находится максимально близко к Земле. Обычно расстояние между Луной и нашей планетой составляет 384 400 км, но в конце августа 2023 Луна будет находиться на расстоянии 357 344 км от Земли, спутник будет на 7,2% больше и на 15,7% ярче, чем обычная полная Луна. Для сравнения, в момент полнолуния 1 августа 2023 (которое тоже было суперлунием) Луна была на расстоянии 357 530 км и на 7,1% больше и на 15,6% ярче, чем обычная. То есть, грядущая Голубая Луна - самое большое и яркое полнолуние 2023 года.

Что такое Голубая Луна и какого она цвета

Откуда пошло название "Голубая Луна" неизвестно, но им обозначают на самом деле не одно, а два полнолуния. Так, есть сезонная Голубая Луна, а есть - календарная Голубая Луна.

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Сезонная Голубая Луна - это третье полнолуние в астрономическом сезоне с четырьмя полнолуниями. Астрономический сезон - это период между солнцестояниями и равноденствиями, три месяца, соответственно, три луны. Но иногда появляется четвертая. Это явление относительно редкое и случается каждые 2,5-3 года.

Ббольшинству более знакома календарная Голубая Луна - это второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. Интересно, что это определение Луны появилось в результате ошибки: астроном-любитель Джеймс Хью Пруэтт неправильно истолковал сезонное определение этого явления и написал материал для журнала Sky & Telescope в 1946 году. Его тут же подхватили и растиражировали на радио и в газетах.

Голубая Луна в августе 2023 - это как раз календарная Луна, и на может наступать чаще сезонной. Для разных точек земного шара даты календарной Луны нужно рассчитывать по отдельности - из-за разницы между часовыми поясами. Например, в одном часовом поясе она может быть дважды, а в другом - всего один раз.

Второе полнолуние в августе 2023 - точное время и особенности

Полную Луну и суперлуние можно будет наблюдать в ночь с 30 на 31 августа в в 04:35 по киевскому времени (01:35 GMT). Луна в это время будет самой яркой и большой в этом году и будет находиться в созвездии Рыб. Ближайшая сезонная Голубая Луна случится 19 августа 2024 года, в 21:26 по киевскому времени (18:26 GMT), а календарная Голубая Луна наступит 31 мая 2026 года, 08:45 GMT (11:45 МСК).

Несмотря на название, эта Луна не имеет ничего общего с голубым - она будет традиционного цвета.

Рыбы, в знаке которых будет находиться Луна, отвечает за духовный рост, интуицию и познание сакральных тайн. Это время, когда можно получить подсказки от Вселенной, главное – распознать и правильно истолковать их. Считается, что если в этот период настроиться на информационный поток, то можно решить много наболевших проблем.

Что нельзя делать в полнолуние

Астрологи и эзотерики утверждают, что полная Луна оказывает сильное влияние на человека помимо его воли. Суперлуние усиливает влияние Луны – в этот момент она находится особенно близко к Земле. Поэтому в это время многие замечают за собой, что становятся чересчур нервными и импульсивными, может появиться бессоница и апатия, обостриться хронические заболевания. Обо всем этом следует помнить и избегать некоторых вещей.

Что не надо делать в полнолуние:

вязываться в конфликты и ссоры и не реагировать на провокации;

начинать новую работу, дело;

перетруждаться и брать дополнительную работу;

брать в долг;

думать о плохом;

употреблять спиртное и переедать.

Также в период полнолуния лучше не идти на какие-либо операции, если они не срочные. Советуют также воздержаться от длительных поездок. Это время, которое по возможности лучше пересидеть дома.

Что можно делать в полнолуние

Каждое полнолуние дарить человеку необычайный прилив энергии. Нетрудно предположить, что во время суперлуния энергия будет зашкаливать. Это неплохо - если ее использовать с умом.

Что нужно делать в полнолуние:

завершить все начатые дела и выполнить данные обещания;

навести в доме порядок, выбросить ненужное;

помириться с тем, с кем в ссоре;

начать худеть или записаться в спортзал.

Также избыток энергии можно направить в творческое русло - полнолуние "пробуждает" вдохновение, при чем не только у творческих людей, а Голубая Луна - самое благоприятное время для раскрытия таланта.

Кроме этого, астрологи прогнозируют, что в последний день августа может случиться редкая удача или произойти судьбоносная встреча, а самые смелые мысли и желания станут реальностью. Поэтому - думайте о хорошем.

Приметы на полнолуние на деньги и не только

Существуют некоторые традиции и ритуалы на полную Луну. Работают они или нет - как раз возможность проверить:

давать в долг в полнолуние нельзя - ждут растраты и ссоры;

девушке, которая хочет в скором времени выйти замуж, нужно трижды вымыть полы накануне суперлуния вечером;

если накануне суперлуния отпраздновать свадьбу, то пара будет жить в достатке;

если первый поцелуй пришелся на суперлуние - влюбленные будут вместе.

Также считается, что если в это время надеть одежду красного цвета, то таким образом можно привлечь к себе деньги.

Ранее мы публиковали лунный календарь на сентябрь 2023 с благоприятными и неблагоприятными датами.

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