В последнем месяце лета мы увидим два полнолуния - рассказываем, когда наблюдать первое полнолуние августа и чего остерегаться в это время.

Август 2023 будет весьма необычным - в нем будет два полнолуния, в начале и в конце месяца. При чем оба в то же время будут суперлуниями. Что это значит, когда будет первое полнолуние и какие сюрпризы оно нам готовит - рассказываем в материале.

Что такое суперлуние

Суперлуние - это трехдневный период, когда в полнолуние Луна находится максимально близко к Земле. Обычно расстояние между Луной и нашей планетой составляет 384 400 км, но в начале августа Луна будет находиться на расстоянии 357 530 км от Земли. Луна будет на 7,1% больше и на 15,6% ярче, чем обычная полная Луна. Такое явление происходит 3-4 раза в год, и это будет второе суперлуние 2023 года.

Осетровое полнолуние - почему так называется

Первое полнолуние августа называется "Осетровым". Как известно, большинство названий для полной Луны придумали индейцы Северной Америки. Так вот, август считался очень удачным для ловли осетра, поэтому и луна - Осетровая.

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Есть у нее и другие названия: Кукурузная, Зерновая, Рисовая.

Первое полнолуние в августе 2023 - точное время и особенности

Полную Луну и суперлуние можно будет наблюдать 1 августа 2023 в 21:31 по киевскому времени. Луна будет находиться в созвездии Водолея и в этот момент будет особенно яркой.

Водолей - это знак освобождения, исследования и отхода от норм. Он известен своей независимостью и бунтарским характером, но это совсем неплохо. Используя эту энергию, можно найти способ проявить себя и следовать своему сердцу, а не делать так, как того хочет общество. Также астрологи считают, что это время - идеальное для подведения итогов за последние полгода. Это полнолуние помогает сделать переоценку ценностей не только собственной значимости, но и в любви, партнерстве и финансовых вопросах.

Что нельзя делать в полнолуние

Полная Луна оказывает достаточно сильное влияние на человека помимо его воли. Многие люди становятся нервными и импульсивными, обостряются хронические заболевания, появляется бессонница и апатия. На преиод полнолуния выпадает наибольшее количество несчастных случаев и самоубийств - люди не могут справиться с энергетикой Луны. Поэтому в период полнолуния важно остерегаться некоторых вещей.

Что не надо делать в полнолуние:

с кем-либо конфликтовать - может быть много провокаций, но на них не следует реагировать;

начинать новую работу, бизнес;

заниматься тяжелым трудом, брать на себя работу сверх нормы;

брать деньги в долг, оформлять кредиты;

поддаваться негативным мыслям;

употреблять алкоголь, тяжелую пищу.

Также в этот период лучше отложить хирургические операции (если они не срочные) и лучше удержаться от длительных поездок. Будет неплохо в это время просто "залечь на дно".

Что можно делать в полнолуние

Во время полнолуния люди ощущают сильнейший прилив энергии, становятся очень активными, у многих обостряются эмоции. Очень важно в этот период времени направить энергию в правильное русло.

Что нужно делать в полнолуние:

завершать начатые дела;

наводить в доме порядок, выбрасывать хлам;

помириться с тем, с кем в ссоре;

воплощать в жизнь творческие задумки - в это время у многих открываются таланты;

начинать похудение, уход за телом.

Следите в этот период за мыслями и старайтесь занимать голову только хорошим.

Ранее мы публиковали лунный календарь на август 2023 с благоприятными и неблагоприятными днями.

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