Помехой горному отдыху стала непогода.

Из-за непогоды спасатели призвали туристов воздержаться от походов в горы.

"На территории Верховинского района запрещены спортивные сплавы. Также настоятельно просим туристов воздержаться от походов в горы", - указано в сообщении ГСЧС.

Согласно сообщению спасателей, по состоянию на 12.00 в реках области наблюдается незначительный спад уровня воды. Но в течение дня еще ожидаются значительные дожди с перерывами. Возможно восстановление подъемов уровней воды в пределах русел.

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"Действует штормовое предупреждение. Возможно формирование значительного склонового стока, в горных районах существует угроза локальных селевых потоков", - отмечают в ГСЧС.

Погода в Украине 18 июня

В воскресенье, 18 июня, в Украине ожидаются погодные контрасты. На западе страны пройдут дожди с грозами, из-за которых температура не поднимется выше +19°...+22°. Также осадки ожидаются на юге страны. А на остальной территории ожидается теплая и сухая погода с большим количеством солнца, а также местами жара до +28°...+30°.

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