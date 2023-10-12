В Киеве завтра может быть небольшой дождь, отметила эксперт.

Погода 12 октября, в четверг, в Украине теплая, а уже 15-16 числа в нашем государстве существенно снизится температура воздуха.

В понедельник, 16 октября, "начнется холодина", поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко и опубликовала погодную карту, на которой указано, что в начале следующей недели в Киеве ожидается 9 градусов тепла.

"13-го октября Украину будет пересекать атмосферный фронт, поэтому на западе, севере, в центре, на Харьковщине и Одесской области местами пройдет небольшой дождь. В большинстве областей востока и юга - без осадков", - отметила эксперт.

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Диденко добавила, что завтра днем температура ожидается на уровне +14...+18 градусов, но на западе и юге может быть немного теплее: +16...+22.

Погода в Киеве 13 октября ожидается комфортная - спрогнозировано +17, +18 градусов, возможен небольшой дождь.

Какая погода в Украине сегодня - что сообщалось

УНИАН писал, что 12 октября украинское государство охватит мощное потепление. Отмечалось, что в Киеве днем прогнозируется до +20 градусов, а на западе Украины ожидалось даже до +24.

На части территории прогнозировалась небольшая облачность, существенные осадки не ожидались.

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