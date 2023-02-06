В ближайшие дни в нашей стране будут сильные морозы.

В Украине продолжается по-настоящему зимняя погода, 7-го февраля ожидается до -12° ночью и до -7° днем. Но вскоре придет потепление, прогнозирует в своем Телеграмм-канале синоптик Наталья Диденко.

Снег во вторник будет идти на западе, севере и местами в южной части Украины. И еще в Винницкой области. На остальной территории - без осадков.

"В Киеве завтра будет снег. Ночью -5...-8 градусов, в течение дня -2...-5 градусов. Гололедица!" - предупредила синоптик.

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Также она уточнила, когда же украинцам ждать февральского потепления:

"Ослабление морозов, потепление придет к нам в Украину на следующей неделе".

Какой будет погода в Украине 6-12 февраля

Как сообщала Погода УНИАН, в ближайшую неделю в Украине ожидаются сильные морозы, периодически будет идти снег. Местами температура по ночам будет опускаться до -15°...-20°. Днем будет теплее, до -6°. Повышение температуры в Украине ожидается не раньше выходных.

Народный синоптик Станислав Щедрин прогнозирует, что с 8-10 февраля в Европу поступит теплый воздух из Сахары и Атлантики.

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