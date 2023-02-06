А в последнюю декаду февраля в Украине ожидается уже по-весеннему теплая погода.

С 8-10 февраля в Европу поступите теплый воздух из Сахары и Атлантики. Из-за этого ожидается потепление, которое накроет и Украину. Об этом рассказал народный синоптик Станислав Щедрин.

"По всей стране с 10-12 числа и до конца второй декады февраля температурный режим будет колебаться в пределах от +5...+7 днем и до -3...+4 градусов в ночные часы", - спрогнозировал он.

Что касается осадков, то, по словам Щедрина, в период с 10 по 14 февраля по всей Украине их будет очень мало. Зато ожидается много солнца. Но уже с 15-16 числа везде будет сыро.

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"Последняя декада февраля должна быть по-весеннему теплой", - добавил народный синоптик.

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается небольшой снег, а на дорогах местами гололедица.

Ветер будет северный и северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части местами ожидаются порывы по скорости до 15-20 м/с.

Температура днем составит 0...-5° мороза. В Карпатах также пройдет снег, температура днем будет порядка -5...-10°.

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