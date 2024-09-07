В нашем государстве еще продолжается метеорологическое лето, отметила эксперт.

На следующей неделе погода в Украине изменится - с 10-11 сентября на части территории ожидаются дожди.

Над западной Европой будет формироваться циклон, и его фронты будут приносить осадки на территорию нашей страны, поделилась прогнозом синоптик из Украинского гидрометцентра Диана Кривобок в комментарии "РБК-Украина".

"...Следовательно, начиная с 10-11 сентября в западных областях будут дожди, после чего атмосферные фронты будут перемещаться в восточном направлении. Поэтому в центральных и, местами, в северных областях могут быть дожди. Восток Украины будет оставаться без осадков", - поделилась эксперт.

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Собеседница добавила, что сейчас еще продолжается метеорологическое лето, а метеорологическая осень наступит, когда три дня подряд среднесуточная температура будет +15 градусов.

"Если эта температура продержится три дня подряд в определенном регионе, тогда лето проходит и наступает метеорологическая осень. Сейчас продолжается еще лето...", - заявила эксперт. Синоптик подчеркнула, что температура воздуха на большей части украинской территории днем может составлять более 23 градусов примерно до 10-11 сентября.

Важные новости Украины о погоде - что уже сообщалось

Ранее в Украинский гидрометцентр спрогнозировал, какая ожидается погода в сентябре 2024 года в нашей стране. По сведениям синоптиков, средняя месячная температура воздуха в большинстве областей прогнозируется от 15 до 20 градусов, а это на два градуса выше нормы. Немного прохладнее может быть в Карпатах - от +13 до +14.

Синоптики добавили, что на большей части украинской территории месячное количество осадков будет на уровне 37-76 миллиметров, а в Карпатах местами 97-111 мм. В Укргидрометцентре подчеркнули, что спрогнозированные показатели осадков находятся в пределах нормы.

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