Уже завтра в Украине начнутся осадки.

В Украине до конца текущей недели начнутся осадки, которые принесет нам атмосферный фронт с Балканского полуострова. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, передает "Метеопрог".

"В пятницу, 27 января, в Украине сохранится погода без существенных осадков, однако малоподвижный атмосферный фронт с Балканского полуострова станет причиной дождей в Одесской области, а в Карпатах, на Буковине и Подолье пройдет снег и мокрый снег", - говорит синоптик.

По его данным, температура воздуха в ночные часы 27 января составит -6...-1 °С, на Одесщине и в Крыму 0...+5 °С. Днем будет 0...+5 °С, а в Крыму и Одесской области воздух прогреется до +6...+11 °С. В Карпатском регионе в течение суток -5...0 °С.

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Погода на выходные

28 и 29 января, по словам синоптика, развитие циклонической деятельности с юга обусловит выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, в южных областях, Крыму, Карпатах и на Винниччине.

Температура ночью будет колебаться в пределах -4...+1 °С, днем -1...+4 °С, в южных областях ночью будет +1...+6 °С, днем +3...+8 °С.

В Украине ожидается изменение погоды

О приближении осадков предупреждает и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, увеличение их количества предполагается с 30 января.

Сегодня же, по ее данным, повсюду в Украине будет сухая погода без осадков. Днем предполагается от 2 мороза до 3 тепла.

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