На юге Украины местами пройдут значительные осадки, ожидаются грозы.

В воскресенье, 11 июня, погода испортится – пройдут дожди, усилится ветер, а местами похолодает. Существует опасность осложнения ситуации на затопленной после подрыва Каховской ГЭС местности.

Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, сообщает Meteoprog. По его словам, на юге Украины в течение суток ожидается дождливая погода. Местами пройдут значительные осадки, отдельные грозы. Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +13…+18°, днём +20…+25°.

"Погодные условия в регионе могут осложнить ситуацию на временно затопленных участках местности вдоль русла Днепра", - заявляет синоптик.

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В западных областях дожди, местами значительные, температура будет колебаться в пределах +9…+14°. На севере пройдут небольшие дожди, местами грозы, порывы ветра будут достигать 15 – 20 м/с. Температура воздуха днем +14…+19°. В центральных регионах тоже дожди, днем воздух прогреется до +20…+25°. В восточной части страны небольшие дожди, порывы ветра до 15 – 20 м/с. Температура достигнет отметки в +20…+25°.

В Украине объявлен І уровень опасности на 11 июня 2023

Синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях (І уровень опасности, желтый) в Украине в воскресенье, 11 июня. Ожидаются грозы, порывы ветра 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Ривненской и Житомирской областях значительный дождь, днем в южных областях в отдельных районах град.

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