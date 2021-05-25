Холодная погода все еще сохраняется в западных областях.

На части территории Украины лето уже практически наступило.

Об этом заявила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко, передает OBOZREVATEL.

"В восточной части Украины метеорологическое лето уже как бы наступило. Среднесуточная температура выше +15°. Это реперная точка метеорологического лета. Западная часть страны еще не достигла этой точки", - пояснила она.

Вместе с тем синоптик подчеркнула, что погода в текущем году очень близка к средним многолетним срокам.

Читайте такжеЛетнее тепло, ливни и грозы: в Укргидрометцентре дали прогноз до конца мая

"По предварительным прогнозам, жара будет в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской областях на следующей неделе и до 8 июня, там будет +25°...+28°", - сообщила Адаменко.

На остальной территории страны, включая Киев, будет сохраняться умеренный температурный режим с температурами на уровне +21°...+25°, уточнила она.

"Холоднее всего будет в западных областях, Волынь, Житомир. В отдельные дни там будет около +18°...+20°, и ночные температуры достаточно высокие, комфортные, +7°...+12°. Шикарная, роскошная погода", - подытожила Адаменко.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак