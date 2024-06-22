Несмотря на осадки температура на выходных будет довольно высокой.

На выходных в Украине ожидается довольно теплая, даже жаркая погода с дождями и грозами. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

В субботу, 22 июня, дожди и грозы ожидаются на западе, Винницкой и Житомирской областях. В Карпатах возможны сильные ливни.

В воскресенье, 23 июня, локальные дожди с грозами вероятны повсеместно, кроме юга и Луганщины. Однако эти осадки, по словам синоптика, будут локальными.

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"22-23 июня в Украине безальтернативно сухой будет погода в южной части Украины", - сообщила Наталья Диденко.

Температура воздуха в Украине в течение выходных в дневные часы предполагается в пределах +25...+30 градусов, на юге и юго-западе в субботу, а в воскресенье еще и на востоке воздух будет прогреваться до +29...+33 градуса.

В Киеве 22-го июня без дождя и +28 градусов, а в воскресенье в столице местами пройдут локальные дожди и грозы, температура снизится до +25 градусов.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 22 июня

На 22 июня в Украине объявили І уровень опасности из-за непогоды. В западных областях, по данным Укргидрометцентра, сегодня во второй половине дня ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с.

Также в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются значительные дожди.

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