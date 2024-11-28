Ночью в ближайшее время будут небольшие морозы, а днем - незначительные "плюсы".

28 ноября в Украине будет облачно и влажно. На западе пройдут дожди. Столбики термометров в большинстве областей покажут +1...+4 и только на юге и западе будет несколько теплее, +4...+8 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

В ближайшее время, по ее словам, в Украине также будет преобладать влажная погода, однако существенных осадков не ожидается.

"Будет сравнительно тепло, как для этого времени года, ночью небольшие морозы, днем незначительные "плюсы"", - спрогнозировала эксперт по погоде.

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Погода в Украине 28 ноября - прогноз

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

Днем в западных областях пройдет умеренный дождь, в Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории сегодня днем будет без осадков. Также утром в западных, северных и Винницкой областях будет наблюдаться туман.

Ветер будет северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура днем от 1° мороза до 4° тепла, а на крайнем западе страны, юге Одесской области и в Крыму воздух прогреется до +5°...+10°.

На Киевщине сегодня также будет облачно с прояснениями и без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. По области температура ожидается в пределах 0°...+3°, а в Киеве термометры покажут 0°...+2°.

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