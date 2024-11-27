Екатерина Лиманская

Теплее всего будет на западе страны.

В четверг, 28 ноября, украинцев ждет влажная и прохоадная погода. С запада в нашу страну зайдут дожди. Температура в большинстве областей окажется в пределах +1°...+5°, только местами в западной части страны воздух прогреется до +6°...+8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +8°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +0°, днем +6°, дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.

В Тернополе 28 ноября ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +8°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +6°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Виннице завтра будет -1°...+3°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно.

В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+2°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.

В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 28 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°.

В Херсоне в четверг ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, практически безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +1°.

В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -1°...+5°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.

28 ноября - какой праздник, приметы погоды

28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Их считали покровителями семейного очага и защитниками от жестоких мужчин. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму.

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