В четверг, 28 ноября, украинцев ждет влажная и прохоадная погода. С запада в нашу страну зайдут дожди. Температура в большинстве областей окажется в пределах +1°...+5°, только местами в западной части страны воздух прогреется до +6°...+8°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет пасмурно. Температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью 0°, днем +8°, дождь.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +0°, днем +6°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°, небольшой дождь.
- В Тернополе 28 ноября ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +3°, небольшой дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +8°, дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +6°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Виннице завтра будет -1°...+3°, небольшая облачность.
- В Житомире в четверг ночью будет -1°, днем +3°, пасмурно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -2°...+2°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью -1°, днем +1°.
- В Кропивницком температура ночью будет -2°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -3°...0°.
- В Одессе 28 ноября - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +5°.
- В Херсоне в четверг ночью будет -1°, днем +2°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +3°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +2°, практически безоблачно.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -2°, а днем +1°, пасмурно.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +1°.
- В Днепре температура ночью будет -1°, днем +1°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -1°...+5°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью 0°, днем +2°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью -1°, днем +1°.
28 ноября - какой праздник, приметы погоды
28 ноября - день памяти мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива, Варвары, Дмитрия. Их считали покровителями семейного очага и защитниками от жестоких мужчин. Утки или гуси все чаще стали перелетать с места на место - на холодную зиму.