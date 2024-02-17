Также кое-где в Украине будут наблюдаться туманы и гололедица.

17 и 18 февраля в Украине ожидается довольно теплая погода, однако в воскресенье атмосферный фронт повлечет осадки. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Погода 17 февраля

В субботу, по данным синоптика, в западных областях днем местами пройдет небольшой дождь. В Карпатском регионе местами туман. Температура воздуха днем составит +7...+12 °С.

В северных областях ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах кое-где образуется гололедица. Температура днем +2...+7 °С.

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В центральных областях также ожидается переменная облачность, без осадков. На дорогах кое-где гололедица. Столбики термометров покажут днем +3...+8 °С.

На юге Украины и в Крыму будет наблюдаться переменная облачность, но без осадков. Днем ожидается +4...+9 °С.

В восточных областях также будет сухо, ожидается переменная облачность, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха днем -1...+4 °С.

Погода 18 февраля

В западных областях ночью и утром пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, днем уже будет без существенных осадков. На дорогах ночью местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем будет +2...+7 °С.

В северных областях ночью ожидается дождь с мокрым снегом, а днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем столбики термометров покажут +1...+6 °С.

В центральных областях местами ожидается небольшой дождь, порой с мокрым снегом. Скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура ночью -2...+3 °С, днем +2...+7 °С.

На юге ночью без существенных осадков, а днем ожидается небольшой дождь. Кое-где туман. Температура ночью -2...+3 °С, днем +5...+10 °С.

На востоке Украины ночью без осадков, а днем пройдет небольшой мокрый снег, местами с дождем. На дорогах кое-где гололедица. Термометры ночью снизятся до -1...-6 °С, а днем будет +2...+7 °С.

Синоптик Наталья Диденко советует не менять гардероб, ведь зима продолжается. По ее данным, следующая неделя будет прохладной, а ближайшее потепление, ориентировочно, ожидается лишь 23-24 февраля.

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