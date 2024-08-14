Уже в конце текущей недели в Украину придет жара. Об этом на своей странице в Facebook предупредила известный синоптик Наталья Диденко.
"Еще завтра-послезавтра погода существенно не изменится, однако с 17-18 августа жара в Украину вернется", - сообщила она.
Температура воздуха, по данным Наталки Диденко, будет достигать и местами значительно превышать +30 градусов.
С 17-18 августа и в Киеве возобновится жаркая погода.
"Градусы будут солидными, кусачими, однако надеюсь, что не +38", - отметила эксперт по погоде.
Жара возвращается в Украину - что известно
Об усилении жары в Украине говорит и синоптик Игорь Кибальчич.
По его данным, повышенное давление обеспечит нам преимущественно сухую и теплую погоду до конца второй декады августа.
С середины недели и в выходные, по его данным, в Украину придет жаркая погода с юго-западной Европы. Особенно высокие температурные показатели будут фиксироваться в южных областях - местами раскалит до +38 °С
Существенных осадков в течение всей недели не предвидится, поэтому засуха на юго-востоке Украины продолжит усиливаться, а в реках бассейна Северского Донца и Днепра будет фиксироваться постепенный спад уровня воды.