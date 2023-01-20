В ближайшие выходные в Украину вернутся ночные морозы.

В ближайшие выходные температура воздуха в большинстве областей Украины вернется на свое сезонное место. Ожидается похолодание, периодические осадки и усиление ветра. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В ночные часы уже подморозят землю, деревья и дороги с тротуарами небольшие "минусы"", - сказала она.

Так, по данным синоптика, в течение дня 21-22 января в большинстве областей Украины ожидается +1...+5 градусов. Завтра в южной части еще задержатся более высокие градусы, +7...+12, в субботу местами в центральных областях возможно до +5...+7. "Однако общая тенденция - нормальное похолодание", - резюмировала синоптик.

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По ее данным, ветер в субботу будет сильным, в воскресенье стихнет до умеренного.

"Мокрый снег и дождь пройдут завтра, в субботу, в западных областях Украины, вечером охватят Житомирщину и Киевщину - придвинется западный циклон. На остальной территории осадки маловероятны", - рассказала специалист.

Вода добавила, что 22 января в Украине ожидается сухая погода, но туманы могут увеличивать влажность воздуха.

Как сообщал Погода УНИАН, в ближайшие дни в Украине ожидается постепенное снижение температуры. Так, на выходных в большинстве областей в дневное время будет от нуля до +6°, лишь в отдельных областях и на юге будет теплее, +7°...+12°. А вот ночью кое-где столбики термометров будут опускаться до -1°...-4°.

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