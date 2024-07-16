В большинстве же областей сохранится погода без осадков и с пересушенным воздухом.

16 июля в Украине продолжится жаркая погода. В большинстве областей будет сухо, но кое-где все же пройдут кратковременные дожди и грозы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Наталки Диденко.

Температура воздуха сегодня, по ее данным, составит +33...+39 градусов, местами - до +40...+42 градусов. Чуть ниже будет температура в западных областях, +31...+34, а местами на Закарпатье и в Черновицкой области - до +35 градусов.

Кратковременные дожди и грозы, по прогнозу Наталки Диденко, пройдут сегодня в западной части Украины, а вечером во вторник локально на Житомирщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

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Большая часть Украины, по ее словам, и в дальнейшем будет страдать от пересушенного воздуха, ведь антициклонический характер погоды блокирует свободное перемещение влажной и свежей воздушной массы с Атлантики.

В Киеве 16-го июля серьезных осадков не ожидается. В столице удержится сильная жара, днем будет +35...+37 градусов.

Когда в Украине станет свежее - прогноз

Невыносимая жара продлится в Украине еще несколько дней. Однако уже с 18 июля начнется перестройка синоптических процессов, за счет чего ожидается постепенное снижение температуры практически по всем областям.

Со среды-четверга температура снизится по западным и северным областям. В то же время в южных областях жара будет удерживаться до пятницы.

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