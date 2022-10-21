С понедельника потеплеет до +14...+16 градусов, говорит Диденко.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, суббота, 22 октября, в Украине будет без осадков, а воскресенье - с дождями.

Об этом она сообщила в своем Телеграмм-канале и предупредила, что в субботу еще и будет донимать холодный порывистый ветер.

"Самая высокая температура воздуха ожидается на выходных на западе и юге Украины, в течение дня +12...+18 градусов. На остальной территории столбики термометров будут колебаться в пределах + 9...+14 градусов. Ближайшая ночь - холодная, 0...+ 5 градусов", - говорит погодный эксперт.

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В ночь на воскресенье, как прогнозирует Диденко, потеплеет ночью до +7...+12 градусов.

"В Киеве 22-го октября будет сухо, 23-го октября ожидаются дожди, которые во второй половине дня воскресенья прекратятся - планируйте", - обнадежила синоптик.

Температура воздуха в столице предполагается максимально + 10...+13 градусов, с понедельника потеплеет до +14...+16 градусов.

Погода в октябре: прогнозы синоптиков

По данным мирового погодного портала wisemeteo, в этом году погода в октябре в Киеве будет прохладной, но солнечной. В целом по сравнению с осенью 2021 года осень этого года будет более сухой. В октябре же температурный фон в Киеве будет низким.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погожие дни в начале октября в Украине немного испортят небольшие осадки. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 более теплых дня.

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