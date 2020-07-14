Побережье в Кейптауне покрылось пеной из-за шторма (видео)

В регионе заметно похолодало.

Побережье в Кейптауне покрылось пеной из-за шторма / twitter.com/ReenvalSA

Южноафриканский город Кейптаун пострадал от сильных дождей и ураганного ветра. Некоторые районы оказались затоплены.

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Сильные ветры, достигающие 100 км/час не прекращались почти сутки, а когда поднятые штормом волны десятиметровой вышины обрушились на берег, земля оказалась покрыта морской пеной, словно снегом, передает Euronews.

Ветер повалил несколько деревьев в жилых районах и сорвал крыши. В регионе заметно похолодало, местами температура опустилась до 13 градусов.

По прогнозам синоптиков, холодная погода в Кейптауне задержится, а вместо пены начнется настоящий снегопад.

Напомним, из-за шторма "Глория" город Тосса-де-Мар на побережье Коста-Брава затопило морской пеной.