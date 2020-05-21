В Индии жертвами циклона "Ампхан" стали 10 человек
В штате Западная Бенгалия были эвакуированы более 500 тыс. человек.
По меньшей мере 10 человек погибли из-за мощного циклона "Ампхан", который ударил по побережью штата Западная Бенгалия на востоке Индии.
На Индию и Бангладеш обрушился тропический циклон "Ампан" (видео)
В результате порывов ветра прекращено электроснабжение, повреждены дома, мосты и дамбы. Многие районы отрезаны от внешнего мира. Жертвами стихии в штате стали 10-12 человек, передает "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.
В штате Западная Бенгалия были эвакуированы более 500 тыс. человек, в штате Одиша - 160 тыс. человек. Вместе с тем правительство отправило в два штата 41 бригаду реагирования на стихийные бедствия.
Напомним, из-за проливных дождей в Эденвилле и Санфорде (штат Мичиган, США) частично прорваны плотины.
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