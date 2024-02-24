Теплее всего сегодня будет на западе и юге страны.

В субботу, 24 февраля, в Украине будут наблюдаться температурные контрасты. На востоке столбики термометров покажут около +6°, а вот на западе воздух местами прогреется до весенних показателей. Однако погоду может испортить ветер - сегодня по стране ожидаются сильные порывы. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут температура напомнит о приближении весны, +11°...+15°. Ожитдается облачная погода с прояснениями. На крайнем западе возможны небольшие дожди, на остальной территории - сухо.

Такая же теплая погода будет и на юге Украины. Тут столбики термометров покажут +9°...+14°. Ожидается небольшая облачность, без осадков.

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А вот на востоке Украины сегодня ждет самая холодная погода. Тут столбики термометров покажут в среднем +6°, однако жителей восточных областей порадует солнышко - сегодня его тут будет достаточно.

В северных областях воздух также прогреется до весенних +12°, только на Сумщине будет прохладнее, +7°. Облачно с прояснениями, но без осадков.

Жителей центральной части Украины также ждет теплая и сухая погода от +8° в Полтаве до +14° в Виннице. Тут ожидается переменная облачность, без осадков.

Приметы погоды 24 февраля

Предки считали этот день переломом зимы. Если много длинных сосулек, то весна настанет поздно.

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