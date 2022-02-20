Осадки ожидаются во Львовской, Одесской областях и в Крыму.

Сегодня, 20 февраля, в Украине чуть похолодает. Сильнее всего это будет ощущаться в западных, северных и местами в центральных областях, где столбики термометров максимально поднимутся до +5°...+6°. Осадки практически покинут территорию страны. Небольшие дожди ожидаются во Львовской, Одесской областях и в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет от +5° до +9°. Теплее всего будет в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. В волынской и Ривненской областях будет пасмурно, на остальной территории - небольшая облачность.

На севере Украины сегодня будет прохладнее всего. Здесь воздух максимально прогреется до +5°...+6°, будет сухо, небольшая облачность.

Жителей центральных областей ждет температура от +5° до +8°. Без осадков. Небольшая облачность или облачно с прояснениями.

На востоке Украины сегодня немного потеплеет, однако тепло распределится неравномерно. В харьковской области будет до +6°, облачно с прояснениями. А в Донецкой и Луганской - небольшая облачность, до +10°.

На юге Украины ожидается преимущественно пасмурная погода со сплошной облачностью. В Крыму и в Одесской области ожидаются небольшие дожди. При этом температура будет колебаться в пределах +8°...+9°.

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