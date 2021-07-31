Практически по всей стране будет небольшая облачность, а температура поднимется до +32 градусов.

Последний день июля в Украине будет жарким. Температура по всей стране будет на уровне +28°...+32°. В некоторых западных и восточных областях ожидаются ливни. В Волынской и Черновицкой - грозы.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины ожидается +30°...+32°. В Волынской и Черновицкой областях - грозы, во Львовкой - ливни.

На севере страны воздух прогреется до +32°, без осадков. Ожидается небольшая облачность.

Жителей Донецкой и Луганской областей ожидают ливни. Вообще на востоке страны в субботу будет +28°...+31°.

В центре Украины будет сухо, небольшая облачность. Воздух, как и в других регионах, прогреется до +32°.

На юге - небольшая облачность, без осадков. Температура +31°...+32°.

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По данным Укргидрометцентра, август в этом году ожидается жарче нормы.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы", - сообщили метеорологи.

Как сообщал Погода УНИАН, также синоптики прогнозируют, что месячное количество осадков в августе составит 31-80 мм, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

Автор: Екатерина Лиманская