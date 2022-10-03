Осадки ожидаются в течение всего дня.

Неделя в Киеве начнется с небольшого похолодания.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Сегодня, 3 октября, в столице ожидается пасмурная погода, небо будет покрыто облаками. В течение дня пройдет небольшой дождь.

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Ощущение прохлады добавит западный ветер, постоянная скорость которого будет в пределах 2,8 - 3,7 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 737-738 миллиметров ртутного столба.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +11°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +12°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается сплошная облачность, ночью +9°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 3 октября ночью будет +10°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +12°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +14°, легкий дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.

В Виннице сегодня будет +11°...+14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +10°, днем +1°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°, ливень.

В Одессе 3 октября - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +19°, ливень.

В Херсоне в понедельник ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, ливень.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+11°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +10°...+16°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +16°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.

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