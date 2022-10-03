Осадки накроют большинство областей, а температура местами не поднимется выше +11°...+13°.

В первый понедельник октября Украину накроет похолодание. Максимально температура опустится на западе страны, где ожидается до +11°...+14° днем. Дожди продолжатся. Сегодня они ожидаются на большей территории страны, кроме отдельных областей на востоке и юге.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +13°, легкий дождь.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +11°, сильный дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +12°, сильный дождь.

В Ривне в понедельник ожидается сплошная облачность, ночью +9°, днем +11°, дождь.

В Тернополе 3 октября ночью будет +10°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +12°, сильный дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +14°, легкий дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.

В Виннице сегодня будет +11°...+14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +10°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°, ливень.

В Одессе 3 октября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°, ливень.

В Херсоне в понедельник ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, ливень.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+11°, небольшая облачность, ливень.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +10°...+16°.

В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +16°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.

Народные приметы на 3 октября

3 октября - Евстахия. Если ветер северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. Если туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.

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