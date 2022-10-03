В первый понедельник октября Украину накроет похолодание. Максимально температура опустится на западе страны, где ожидается до +11°...+14° днем. Дожди продолжатся. Сегодня они ожидаются на большей территории страны, кроме отдельных областей на востоке и юге.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +9°, днем +13°, легкий дождь.
- Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +8°, днем +11°, сильный дождь.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +12°, сильный дождь.
- В Ривне в понедельник ожидается сплошная облачность, ночью +9°, днем +11°, дождь.
- В Тернополе 3 октября ночью будет +10°, днем +12°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +12°, сильный дождь.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +14°, легкий дождь.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +9°...+15°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.
- В Виннице сегодня будет +11°...+14°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире в понедельник будет ночью +10°, днем +12°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +14°, сильный дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +9°...+13°, ливень.
- В Одессе 3 октября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +19°, ливень.
- В Херсоне в понедельник ночью +12°, днем +18°, небольшая облачность.
- В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +18°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Сумах температура воздуха составит +8°...+11°, небольшая облачность, ливень.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +13°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +10°...+16°.
- В Краматорске сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +16°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +18°.
Народные приметы на 3 октября
3 октября - Евстахия. Если ветер северный - к холоду; южный - к теплу, западный - к мокроте; восточный - к хорошей погоде. Если туман и тепло, летят длинные паутины - ожидается благоприятная осень.
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