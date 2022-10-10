Неделя в Киеве начнется с прохладной, но солнечной погоды.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Так, сегодня, 10 октября, температура в столице поднимется лишь до +14°. В течение дня ожидается практически безоблачная погода. Без осадков.
Ветер будет северо-западный, а егоскорость составит 1,8 - 3,2 м/с. Атмосферное давление практически в норме - 754 миллиметра ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет практически безоблачно. Ночью +4°, днем +15°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.
В Тернополе 10 октября ночью будет +4°, днем +15°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +13°.
В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +16°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут +5°...+17°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +6°, днем +14°.
В Виннице сегодня будет +6°...+14°, практически безоблачно.
В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +13°.
В Кропивницком температура ночью будет +10°, днем +14°, небольшая облачность.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +10°...+12°, дождь.
В Одессе 10 октября - ясно и безоблачно, температура ночью +10°, днем +17°.
В Херсоне в понедельник ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +16°.
В Запорожье температура ночью +10°, днем +14°, небольшая облачность, ливень.
В Сумах температура воздуха составит +8°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +13°, сильный дождь.
В Днепре температура ночью будет +10°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +9°...+14°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +10°, днем +13°.