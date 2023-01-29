Температура днем в большинстве областей пока без изменений.

Сегодня, 29 января, днем в Украине будет от -2° до +2°, на Закарпатье и в Крыму - чуть теплее. Местами на западе, юге и востоке ожидается снег и мокрый снег, а в крыму будет дождить. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях сегодня осадки ожидаются в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Столбики термометров покажут -1°...-2°, а на Закарпатье воздух прогреется до +3°.

На севере Украины сегодня будет сухо. Днем температура будет колебаться в пределах -1°...-2°.

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На востоке страны холоднее всего будет в Харьковской области, где температура не поднимется выше "нуля". На Луганщине будет до +1° и ожидается мокрый снег, а в Донецкой области воздух прогреется до +2° и пойдет снег.

В центре Украины сегодня будет сухо, а столбики термометров днем покажут от -3° до 0°.

Жителей юга страны ждет пасмурная погода. Небо весь день будет скрыто за облаками. Температура ожидается около -1°...0°, в Крыму - до +4°. В Одесской и Херсонской областях будет снежить, а на полуострове ожидаются дожди.

Осадков в Украине станет больше

В Украине с началом новой недели ожидается увеличение количества осадков. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, с 30 января к нам в страну зайдут атмосферные фронты с запада, северо-запада Европы. Из-за осадков ожидается осложнение дорожной ситуации.

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