Синоптик прогнозирует колебания температуры и осадки.

Прохладная погода продержится в Украине, как минимум, до конца апреля из-за нескольких циклонов, которые нависли над Европой.

Читайте такжеВ конце апреля несколько областей Украины накроют сильные заморозки - ГСЧСОб этом передает «Апостроф».

В прогнозах синоптики пока не очень оптимистичны.

«Пока до конца апреля такого стабильного тепла и +20 не видно. Напротив, будет так же: ночью прохладнее, днем немножечко теплее. Будут колебания температуры неустойчивые, время от времени – осадки», – отметила синоптик Украинского Гидрометцентра Наталья Птуха.

По словам экспертов, эти колебания температуры неудивительны из-за циклонов, которые несут арктические ветры, а вместе с ними и осадки.

«Этот апрель не является каким-то аномальным. В целом он, по многолетним исследованиям погоды, довольно типичный. Такой мягкий, медленный. Это не очень плохо, потому что, например, в Европе несколько дней было тепло, все расцвело, а затем заморозки – и много убытков для сельской отрасли», – подчеркнула Птуха.

Отмечается, что народные синоптики в ближайшее время тепла тоже не предвидят. На Пасху температура повысится, однако будет дождь.

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Автор: Катерина Шварц