В Украину идет потепление: завтра температура повысится до +10° (карта)

16:31, 22 февраля 2021
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При этом на севере столбики термометров упадут до значения -11°.

В Украине начинается оттепель / Фото ua.depositphotos.com
В Украине начинается оттепель / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 23 февраля, во многих областях Украины ожидается переменная облачность. На Ивано-Франковщине температура днем повысится до +10°, а на Сумщине упадет до -11°. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

Весна на пороге: на этой неделе в Украине резко потеплеет до +17° (карта)

  • В Киеве ожидается облачная погода, температура воздуха ночью -6°, днем 0°.
  • В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -10°, днем -4°.
  • Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
  • В Луцке - переменная облачность, ночью -2°, днем +5°.
  • В Ривне во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -3°, днем +5°.
  • В Тернополе 23 февраля ночью будет -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске завтра облачно, ночью -3°, днем +10°.
  • В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -1°, днем +9°.
  • В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+4°.
  • В Житомире во вторник - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.
  • В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем 0°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -11°...-5°.
  • В Одессе 23 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
  • В Херсоне во вторник ночью -5°, днем +5°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -1°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -16°...-11°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -9°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -2°.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -3°...+5°.
  • В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -18°, днем -8°. 
  • В Северодонецке - солнечно, температура ночью -19°, днем -11°.
Прогноз погоды на 23 февраля / фото УНИАН
Прогноз погоды на 23 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 23 февраля

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

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Автор: Елена Пилипчак

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