В Украину идет потепление: завтра температура повысится до +10° (карта)
При этом на севере столбики термометров упадут до значения -11°.
Во вторник, 23 февраля, во многих областях Украины ожидается переменная облачность. На Ивано-Франковщине температура днем повысится до +10°, а на Сумщине упадет до -11°. Без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.
Весна на пороге: на этой неделе в Украине резко потеплеет до +17° (карта)
- В Киеве ожидается облачная погода, температура воздуха ночью -6°, днем 0°.
- В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -10°, днем -4°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.
- В Луцке - переменная облачность, ночью -2°, днем +5°.
- В Ривне во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -3°, днем +5°.
- В Тернополе 23 февраля ночью будет -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске завтра облачно, ночью -3°, днем +10°.
- В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -1°, днем +9°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+4°.
- В Житомире во вторник - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем 0°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -11°...-5°.
- В Одессе 23 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.
- В Херсоне во вторник ночью -5°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -1°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -16°...-11°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -9°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -2°.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -3°...+5°.
- В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -18°, днем -8°.
- В Северодонецке - солнечно, температура ночью -19°, днем -11°.
Народные приметы 23 февраля
23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+3°... -8°
- Житомир+6°... -4°
- Запорожье+7°... -2°
- Ивано-Франковск+7°... -7°
- Киев+6°... -1°
- Кропивницкий+4°... -2°
- Луганск+3°... -13°
- Луцк+5°... -6°
- Львов+8°... -4°
- Николаев+11°... -3°
- Одесса+9°... -1°
- Полтава+3°... -7°
- Ровно+5°... -6°
- Симферополь+3°... +1°
- Сумы+3°... -14°
- Тернополь+3°... -6°
- Харьков+2°... -12°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+5°... -4°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+5°... -7°
- Черновцы+5°... -6°
0°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-3 °
Мин./макс. температура:0° / +7°
Влажность:84 %
Давление:763 мм
Ветер: 6.1 м/с
Вероятность осадков:80 %
Восход:06:52
Закат17:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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