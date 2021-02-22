В Украину идет потепление: завтра температура повысится до +10° (карта)

При этом на севере столбики термометров упадут до значения -11°.

В Украине начинается оттепель / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 23 февраля, во многих областях Украины ожидается переменная облачность. На Ивано-Франковщине температура днем повысится до +10°, а на Сумщине упадет до -11°. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погоды УНИАН.

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В Киеве ожидается облачная погода, температура воздуха ночью -6°, днем 0°.

В Чернигове - облачно с прояснениями, температура воздуха ночью -10°, днем -4°.

Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.

В Луцке - переменная облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, ночью -3°, днем +5°.

В Тернополе 23 февраля ночью будет -2°, днем +6°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -3°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра облачно, ночью -3°, днем +10°.

В Черновцах во вторник - малооблачно, ночью -1°, днем +9°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, 0°...+4°.

В Житомире во вторник - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Черкассах - облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -1°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью -7°, днем 0°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -11°...-5°.

В Одессе 23 февраля - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +6°.

В Херсоне во вторник ночью -5°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -4°, днем +4°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -1°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -16°...-11°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -16°, днем -9°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -12°, днем -2°.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, -3°...+5°.

В Краматорске - ясно и безоблачно, температура ночью -18°, днем -8°.

В Северодонецке - солнечно, температура ночью -19°, днем -11°.

Прогноз погоды на 23 февраля / фото УНИАН

Народные приметы 23 февраля

23 февраля - день Прохора. Считается, что после этого дня начинается потепление.

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