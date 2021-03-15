Дождь и мокрый снег: синоптик рассказала о циклоне Marius, который завтра накроет Украину
Однако на юге температура достигнет +12°.
Во вторник западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius. Циклон и его атмосферные фронты обусловят осадки - преимущественно дождь, в западных областях с мокрым снегом.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Температура снизится вдвое, Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на неделю (карта, видео)
Остальная территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления. Восточный антициклон не будет пускать влажный воздух на север, восток и в центральную часть.
Ветер разделится: в западных областях он будет северного направления, на остальной территории Украины - юго-восточного.
Температура воздуха в течение завтрашнего дня в большинстве областей ожидается достаточно высокой, +4°...+10°, на юге до +12°.
А вот в западных областях будет холодно, лишь +1°...+4°.
В Киеве вторник будет теплым, +7°...+9°, хотя и облачно, однако без существенных осадков. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 11 м/с.
Синоптик отметила, что неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Экологи бьют тревогу: 2021 год в Украине будет еще жарче предыдущего, степь атакует засуха
- "Настоящей весны не видно": в Укргидрометцентре рассказали, стоит ли ждать потепления в марте
- На Волыни из-за повышения воды в реках может затопить дворы
- На Закарпатье сошла лавина (фоторепортаж)
- Потепление будет временным: синоптики предупредили о новой волне холода, которая движется в Украину
- Винница+5°... +1°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+7°... +2°
- Запорожье+16°... 0°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+6°... +1°
- Кропивницкий+11°... +1°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+6°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+15°... +3°
- Одесса+9°... +3°
- Полтава+10°... 0°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+16°... +6°
- Сумы+8°... -1°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков+10°... -2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+4°... +2°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+7°... +1°
- Черновцы+4°... +1°