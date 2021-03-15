Дождь и мокрый снег: синоптик рассказала о циклоне Marius, который завтра накроет Украину

Однако на юге температура достигнет +12°.

Завтра в стране местами ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

Во вторник западная и южная части Украины будут находиться под влиянием циклона Marius. Циклон и его атмосферные фронты обусловят осадки - преимущественно дождь, в западных областях с мокрым снегом.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также Температура снизится вдвое, Украину накроют снег и дожди: прогноз погоды на неделю (карта, видео)

Остальная территория Украины будет принадлежать области повышенного атмосферного давления. Восточный антициклон не будет пускать влажный воздух на север, восток и в центральную часть.

Ветер разделится: в западных областях он будет северного направления, на остальной территории Украины - юго-восточного.

Температура воздуха в течение завтрашнего дня в большинстве областей ожидается достаточно высокой, +4°...+10°, на юге до +12°.

А вот в западных областях будет холодно, лишь +1°...+4°.

В Киеве вторник будет теплым, +7°...+9°, хотя и облачно, однако без существенных осадков. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью до 11 м/с.

Синоптик отметила, что неделя в Украине будет холодноватой, влажной и ветреной.

Вас также могут заинтересовать другие погодные новости: