Завтра в Киеве потеплеет, дожди обойдут столицу стороной
Осадков не ожидается.
В среду, 3 февраля, в Киеве температура днем упадет до +3°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Мороз отступил: завтра в Украине - весенняя погода с температурой до +14° (карта)
Согласно прогнозу, ночью похолодает до -1°, а днем столбики термометров покажут +3°.
Весь день будет наблюдаться облачность.
Скорость ветра днем составит 2,9 м/с.
Атмосферное давление 743 мм ртутного столба.
Народные приметы 3 февраля
3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.
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Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-5 °
Мин./макс. температура:-2° / +2°
Влажность:80 %
Давление:745 мм
Ветер: 8.0 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:07:15
Закат17:31
Видимость:16 км
Фаза луны:
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