Завтра в Киеве потеплеет, дожди обойдут столицу стороной

Осадков не ожидается.

Завтра в Киеве ожидается облачная погода / Фото УНИАН

В среду, 3 февраля, в Киеве температура днем упадет до +3°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью похолодает до -1°, а днем столбики термометров покажут +3°.

Весь день будет наблюдаться облачность.

Скорость ветра днем составит 2,9 м/с.

Атмосферное давление 743 мм ртутного столба.

Народные приметы 3 февраля

3 февраля - Максимов день. В этот день наблюдали за зарей. Если заря ясная, то скоро придут морозы.

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