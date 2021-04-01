Завтра Киев накроет дождь, температура снизится до +10°
Ожидается ветер со скоростью до 5,5 м/с.
В пятницу, 2 апреля в столице ожидается облачная погода и небольшой дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Температура снизится, Украину накроют дожди: прогноз погоды на завтра (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +1°.
Практически весь день будет наблюдаться пасмурная погода.
Ожидается ветер со скоростью до 5,5 м/с.
Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.
Народные приметы 2 апреля
2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.
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+12°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:+12 °
Мин./макс. температура:-2° / +9°
Влажность:59 %
Давление:751 мм
Ветер: 8.1 м/с
Вероятность осадков:33 %
Восход:06:54
Закат19:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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