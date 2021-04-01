Завтра Киев накроет дождь, температура снизится до +10°

Ожидается ветер со скоростью до 5,5 м/с.

Завтра в столице будет дождливо / фото УНИАН

В пятницу, 2 апреля в столице ожидается облачная погода и небольшой дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +1°.

Практически весь день будет наблюдаться пасмурная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 5,5 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Народные приметы 2 апреля

2 апреля в народном календаре - Фотиния. Если в этот день сверкает молния, а грома не слышно, то лето будет сухим.

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