Реки вышли из берегов, дома - разрушены: шторм "Йота" покинул Центральную Америку
"Йота" - самый сильный шторм за всю историю наблюдений в Никарагуа.
Шторм "Йота" пронесся по Центральной Америке, в результате чего реки вышли из берегов, разрушились дома и погибли 9 человек.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Шквальный ветер и ливни: ураган "Йота" бушует в Центральной Америке (фоторепортаж, видео)
Самый сильный шторм за всю историю наблюдений в Никарагуа, "Йота" пронесся со скоростью почти 249 км/ч, затопив деревни, которые все еще не восстановились от урагана "Эта" две недели назад.
Затем скорость ветра снизилась до 80 км/ч и "Йота" ослаб до тропического шторма, но проливные дожди продолжались.
"Мы затоплены, дождь длился почти всю ночь, и теперь он прекращается на час, а затем возвращается на два-три часа, - сказал Марсело Эррера, мэр Вампусирпи, муниципалитета на северо-востоке Гондураса. - Нам нужны еда и вода для населения, потому что мы потеряли урожай из-за урагана "Эта".
Правительство Гондураса закрыло мосты и шоссе по всей стране, открыв при этом более 600 приютов, в которых нашли убежище около 13000 жителей.
Двойной удар "Эта" и "Йота" - это первый случай образования двух крупных ураганов в Атлантическом бассейне в ноябре с момента начала наблюдений.
Сильные штормы в США
Штормы, сопровождавшиеся сильным ветром, привели к массовым отключениям электроэнергии на Среднем Западе и северо-востоке США в выходные дни, коснувшись более 800000 домов.
Скорость ветра составила до 122 км/ч, что вызвало отключение электроэнергии и наводнения.
В Огайо было зарегистрировано более 350000 отключений электроэнергии, а в Мичигане - 210000. К вечеру воскресенья более 800000 домов в регионе потеряли доступ к электроэнергии.
Сильный ветер также привел к жертвам в Огайо: 63-летняя женщина погибла в результате удара упавшим деревом.
Сильный ветер повалил деревья и спровоцировал наводнение на берегу Великих озер, которое продолжалось до понедельника.
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