Реки вышли из берегов, дома - разрушены: шторм "Йота" покинул Центральную Америку

"Йота" - самый сильный шторм за всю историю наблюдений в Никарагуа.

"Йота" затопил деревни и разрушил дома / Фото REUTERS

Шторм "Йота" пронесся по Центральной Америке, в результате чего реки вышли из берегов, разрушились дома и погибли 9 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

Читайте также Шквальный ветер и ливни: ураган "Йота" бушует в Центральной Америке (фоторепортаж, видео)

Самый сильный шторм за всю историю наблюдений в Никарагуа, "Йота" пронесся со скоростью почти 249 км/ч, затопив деревни, которые все еще не восстановились от урагана "Эта" две недели назад.

Затем скорость ветра снизилась до 80 км/ч и "Йота" ослаб до тропического шторма, но проливные дожди продолжались.

"Мы затоплены, дождь длился почти всю ночь, и теперь он прекращается на час, а затем возвращается на два-три часа, - сказал Марсело Эррера, мэр Вампусирпи, муниципалитета на северо-востоке Гондураса. - Нам нужны еда и вода для населения, потому что мы потеряли урожай из-за урагана "Эта".

Правительство Гондураса закрыло мосты и шоссе по всей стране, открыв при этом более 600 приютов, в которых нашли убежище около 13000 жителей.

Двойной удар "Эта" и "Йота" - это первый случай образования двух крупных ураганов в Атлантическом бассейне в ноябре с момента начала наблюдений.

Сильные штормы в США

Штормы, сопровождавшиеся сильным ветром, привели к массовым отключениям электроэнергии на Среднем Западе и северо-востоке США в выходные дни, коснувшись более 800000 домов.

Скорость ветра составила до 122 км/ч, что вызвало отключение электроэнергии и наводнения.

В Огайо было зарегистрировано более 350000 отключений электроэнергии, а в Мичигане - 210000. К вечеру воскресенья более 800000 домов в регионе потеряли доступ к электроэнергии.

Сильный ветер также привел к жертвам в Огайо: 63-летняя женщина погибла в результате удара упавшим деревом.

Сильный ветер повалил деревья и спровоцировал наводнение на берегу Великих озер, которое продолжалось до понедельника.