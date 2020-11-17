Более 800 тысяч домов в США обесточены из-за сильнейших штормов (видео)

Скорость ветра составила до 122 км/ч.

Последствия штормов в США / Фото @JeffRusack

Штормы, сопровождавшиеся сильным ветром, привели к массовым отключениям электроэнергии на Среднем Западе и северо-востоке США в выходные дни, затронув более 800000 домов.

Об этом сообщает The Watchers.

Читайте также Циклон "Вамко" унес жизни 67 человек на Филиппинах, многие районы все еще затоплены (фоторепортаж)

Скорость ветра составила до 122 км/ч, что вызвало отключение электроэнергии и наводнения.

В Огайо было зарегистрировано более 350000 отключений электроэнергии, а в Мичигане - 210000. К вечеру воскресенья более 800000 домов в регионе потеряли доступ к электроэнергии.

Сильный ветер также привел к жертвам в Огайо: 63-летняя женщина погибла в результате удара упавшим деревом.

Сильный ветер повалил деревья и спровоцировал наводнение на берегу Великих озер, которое продолжалось до понедельника.

Метеорологи прогнозируют небольшой снег к востоку от озер Онтарио и Эри. Большинство других районов останутся сухими, за исключением Флориды: там пройдет ливень.

Ураган "Йота"

Ураган "Йота", который сформировался в Карибском море, сегодня усилился до максимальной, пятой категории по шкале Саффира-Симпсона.

Метеорологи отметили, что на северо-восточном побережье Никарагуа ожидаются экстремальные порывы ветра и опасные для жизни штормовые волны.