Сегодня, 31 октября, в Украине установится теплая и солнечная погода. Лишь в некоторых западных и южных областях ожидается небольшая облачность. Октябрь в этом году завершится температурой +13°...+15°, в Крыму - до +16°. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ожидается температура на уровне +14°. В Тернопольской и Ивано-Франковской областях - небольшая облачность, В Черновицкой - практически безоблачно, на остальной территории - ясно и безоблачно.

На севере страны сегодня будет много солнца. Днем воздух максимально прогреется до +13°...+14°.

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Практически такая же погода ждет жителей центральных областей. Здесь также ожидается ясная и безоблачная погода, а столбики термометров максимально поднимутся до +15°.

На Востоке - до +14°, ясно и безоблачно.

В южных областях сегодня будет преимущественно солнечно, лишь в Одесской и Херсонской областях ожидается небольшая облачность. Прохладнее всего будет в Одессе, где термометры покажут лишь +12°. В Крыму - до +16°, на остальной территории - до +15°.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о туманах и порывистом ветре на выходных.

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Автор: Екатерина Лиманская