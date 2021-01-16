В Украине из-за значительного похолодания открыли более двух сотен пунктов обогрева (видео)

20:29, 16 января 2021
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Всего за прошедшие сутки в пункты обогрева обратились 360 человек.

За прошедшие сутки в пункты обогрева обратилось 360 человек \ фото УНИАН
За прошедшие сутки в пункты обогрева обратилось 360 человек \ фото УНИАН

В Украине в связи со значительным похолоданием открыли почти 230 пунктов обогрева.

В Киеве завтра ночью ожидается 20-градусный морозКак сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, с начала прогнозируемого снижения температурных показателей, решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах начали свою работу пункты обогрева.

Так, местными органами власти во взаимодействии с ГСЧС развернуто 4 тыс. 227 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 4 тыс. 200 стационарных пунктов, а ГСЧС - 27 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Пункты ГСЧС установлены с соблюдением всех требований санитарно-гигиенических норм и правил пожарной безопасности. Они обеспечены средствами обогрева на твердом топливе, медицинскими аптечками и огнетушителями. В пунктах обогрева организовано круглосуточное дежурство спасателей.

Всего за прошедшие сутки в пункты обогрева обратились 360 человек, из них 113 - в пункты ГСЧС.

По обращению органов местной власти ГСЧС могут быть дополнительно развернуты пункты обогрева в определенных местах.

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Автор: Виктория Токарева

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Теги: похолоданиепрогноз погоды
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