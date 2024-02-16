В ближайшие ночи в череде обалстей температура будет опускаться до -6...-8 градусов.

В ближайшие выходные погода в Украине будет свежей. Об этом говорит известный синоптик Наталья Диденко.

"Погода выходных в Украине будет свеженькой. Ближайшей ночью предполагается от 2 тепла до 4 мороза, а на востоке даже до -6...-8 градусов", - прогнозирует она.

По данным синоптика, в течение дня субботы потеплеет до +2...+5 градусов, теплее всего будет в западных областях, +7...+12 градусов. В то же время на востоке Украины ожидается самая холодная погода, от 2 мороза до 2 тепла.

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"17-го февраля в Украине без осадков, в восточных областях и в южной части даже будет солнечно", - прогнозирует Наталья Диденко.

В Киеве, по ее данным, суббота будет умеренной: ночью 0...-2, а днем столбики термометров покажут +4...+6 градусов. Без осадков.

Погода 17 февраля - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в субботу в Украине будет облачно с прояснениями.

Без осадков, лишь в северо-западной части днем пройдет небольшой дождь. В западных областях ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в восточных областях ночью снизится до -3°...-8°, днем ожидается от -1° до +4°. На остальной территории ночью от -3° до +2°, днем +3°...+8°, а на западе страны воздух прогреется до +8°...+13°.

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