Во Львовской области неожиданно выпал снег (видео)
Из-за налипания мокрого снега на дорогах скользко, водителей просят быть осторожными.
В среду, 6 мая, во Львовской области неожиданно выпал снег.
Карпаты засыпало снегом (фото)
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Белыми стали туристические Славское и Тростян, обильно идет снег даже во Львове. Долго льдинки не держатся - тают, ведь в воздухе от 2 до 4 градусов тепла.
Из-за налипания мокрого снега на дорогах скользко, водителей просят быть осторожными. А вот селяне опасаются, что фруктовые деревья, которые обильно цветут, замерзнут.
Непредсказуемая погода: в Львове и области выпал снег, но он быстро тает
Напомним, в течение 6-7 мая из-за прохождения активного циклона в Карпатах ожидаются снег и метели.
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