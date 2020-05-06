Во Львовской области неожиданно выпал снег (видео)

Из-за налипания мокрого снега на дорогах скользко, водителей просят быть осторожными.

В Львовской области неожиданно выпал снег / facebook.com/igor.zinkevych

В среду, 6 мая, во Львовской области неожиданно выпал снег.

Читайте также Карпаты засыпало снегом (фото)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Белыми стали туристические Славское и Тростян, обильно идет снег даже во Львове. Долго льдинки не держатся - тают, ведь в воздухе от 2 до 4 градусов тепла.

Из-за налипания мокрого снега на дорогах скользко, водителей просят быть осторожными. А вот селяне опасаются, что фруктовые деревья, которые обильно цветут, замерзнут.

Напомним, в течение 6-7 мая из-за прохождения активного циклона в Карпатах ожидаются снег и метели.