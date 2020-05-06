Во Львовской области неожиданно выпал снег (видео)

14:28, 6 мая 2020
413
0

Из-за налипания мокрого снега на дорогах скользко, водителей просят быть осторожными.

В Львовской области неожиданно выпал снег / facebook.com/igor.zinkevych
В Львовской области неожиданно выпал снег / facebook.com/igor.zinkevych

В среду, 6 мая, во Львовской области неожиданно выпал снег.

Карпаты засыпало снегом (фото)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Белыми стали туристические Славское и Тростян, обильно идет снег даже во Львове. Долго льдинки не держатся - тают, ведь в воздухе от 2 до 4 градусов тепла.

Из-за налипания мокрого снега на дорогах скользко, водителей просят быть осторожными. А вот селяне опасаются, что фруктовые деревья, которые обильно цветут, замерзнут.

Напомним, в течение 6-7 мая из-за прохождения активного циклона в Карпатах ожидаются снег и метели.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#Львов
Читайте также
Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае ждут финансовые трудности Астрологи назвали три знака Зодиака, которых в мае ждут финансовые трудности
Убийство 3-летнего сына депутата в Киеве: появился еще один подозреваемый Убийство 3-летнего сына депутата в Киеве: появился еще один подозреваемый
Четыре знака Зодиака ждет большая удача в мае - прогноз астрологов Четыре знака Зодиака ждет большая удача в мае - прогноз астрологов
Не только "Велюр": журналисты показали, как жена нардепа Тищенко зарабатывает во время карантина (видео) Не только "Велюр": журналисты показали, как жена нардепа Тищенко зарабатывает во время карантина (видео)
Круто быть странным: беременная подруга Илона Маска показала свой "красивый" макияж (фото) Круто быть странным: беременная подруга Илона Маска показала свой "красивый" макияж (фото)
3 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать 3 мая 2020 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делать
Уроки онлайн для 11-го класса на 6 мая: прямая трансляция Уроки онлайн для 11-го класса на 6 мая: прямая трансляция
Погода в Украине
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
76 %
748 мм
5.5 м/с
79 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять