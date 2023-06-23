Синоптики прогнозируют, что во второй половине дня погода испортится.

Во Львове и львовские области сегодня ожидается ухудшение погоды. Поэтому Львовский региональный центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение.

"23 июня во второй половине дня и до конца суток грозы, сильный ливень, град. Порывы юго-западного ветра 17-22 м/с, вечером шквал 25-28 м/с", - сообщили синоптики о погоде во Львове.

По области сегодня во второй половине дня и до конца суток ожидаются грозы. Также прогнозируются значительные дожди, по северной половине области - сильные, в отдельных районах - сильные ливни и град. Порывы юго-западного ветра будут достигать 17-22 м/с, местами будут шквалы со скоростью до 25-28 м/с.

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Из-за непогоды в регионе объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Справка УНИАН. II уровень опасности объявляется, когда погодные условия несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную осторожность при пребывании в зоне действия погодных явлений.

Погода сегодня - прогноз на 23 июня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине ожидается переменная облачность.

Днем в западных, северных и Харьковской областях местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ветер ожидается юго-западный и западный, 5-10 м/с. Температура днем составит 27-32°.

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