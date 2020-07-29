Сегодня в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
На востоке температура до +34°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 29 июля, в Украине практически без осадков, температура до +31°.
В Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +15°, днем до +34°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +16°, днем до +32°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +13°, днем до +31°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +16°, днем до +33°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +33°.
По народному прогнозу, 29 июля - Афиногена священномученика. Сегодня лето перешагнуло знойный порог. Жаркие дни заканчиваются, ночи становятся холоднее, птицы замолкают.
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Погода в Украине
- Винница+32°... +18°
- Днепр+34°... +17°
- Донецк+32°... +15°
- Житомир+30°... +18°
- Запорожье+32°... +18°
- Ивано-Франковск+30°... +18°
- Киев+33°... +20°
- Кропивницкий+33°... +19°
- Луганск+33°... +16°
- Луцк+25°... +15°
- Львов+26°... +16°
- Николаев+32°... +17°
- Одесса+31°... +20°
- Полтава+33°... +21°
- Ровно+27°... +15°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+32°... +18°
- Тернополь+28°... +16°
- Харьков+34°... +21°
- Херсон+32°... +16°
- Хмельницкий+30°... +16°
- Черкассы+33°... +18°
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