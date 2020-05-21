Синоптики предупредили о заморозках на западе Украины

Ожидается похолодание до -3°.

Синоптики предупредили о заморозки на западе Украины / moldova24.net

В течение 22-23 мая в западных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3°.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"22-23 мая ночью в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). ", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, потепление начнется только через неделю.