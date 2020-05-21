Синоптики предупредили о заморозках на западе Украины
Ожидается похолодание до -3°.
В течение 22-23 мая в западных областях Украины на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0-3°.
Сегодня в Украине похолодает, на юге пройдут дожди (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"22-23 мая ночью в западных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). ", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни в Украине сохранится прохладная погода, потепление начнется только через неделю.
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