Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Волынской области
Возможно затопление сельхозугодий и приусадебных участков.
В пятницу, 17 июля, на реках Волынской области ожидается повышение уровней воды.
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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Так, 17 июля при дальнейшем повышении уровней воды с суточной интенсивностью 1-3 см на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов будет происходить дальнейшее превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.
Напомним, в пятницу, 17 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.
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