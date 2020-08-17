Синоптики предупредили жителей западных областей Украины о грозах

14:11, 17 августа 2020
46
0

Объявлен I уровень опасности, "желтый".

На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН
На западе Украины ожидаются грозы / фото УНИАН

В понедельник, 17 августа, в Карпатском регионе Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.

Стало известно, когда в Украину вернется сильная жара

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 17 августа днем во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются грозы.

В сообщении также отмечается, что из-за непогоды в этих областях объявлен I уровень опасности, "желтый".

На западе Украины ожидаются грозы / Укргидрометцентр
На западе Украины ожидаются грозы / Укргидрометцентр

Непогода в Украине

В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).

Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенское, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.

Внезапная непогода наделала беды в Черновицкой области. Сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также были повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов. Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Швецова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги:
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
80 %
753 мм
3.2 м/с
35 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять