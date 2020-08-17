Синоптики предупредили жителей западных областей Украины о грозах
Объявлен I уровень опасности, "желтый".
В понедельник, 17 августа, в Карпатском регионе Украины ухудшится погода: ожидаются грозы. В связи с этим синоптики объявили штормовое предупреждение.
Стало известно, когда в Украину вернется сильная жара
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, 17 августа днем во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях ожидаются грозы.
В сообщении также отмечается, что из-за непогоды в этих областях объявлен I уровень опасности, "желтый".
Непогода в Украине
В среду, 12 августа, в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы произошли на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости).
Во вторник, 11 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили. Главные улицы Днепра были затоплены, град размером с горошину осыпал Воскресенское, проспект Яворницкого и ближайшие улицы. Также сильный ветер повалил деревья и ветки.
Внезапная непогода наделала беды в Черновицкой области. Сильный ветер сорвал часть кровли школы и сельского совета в Старых Бросковцах. Также были повреждены крыши 30 индивидуальных жилых домов. Из-за урагана без электроснабжения остались 9 населенных пунктов Сторожинецкого района, один из них частично.
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