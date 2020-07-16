Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28° (карта)

08:00, 16 июля 2020
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Сегодня в Украине немного потеплеет.

Сегодня в Украине без осадков / фото УНИАН
Сегодня в Украине без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине без осадков, температура до +28°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.

На западе Украины пратически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +25°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°.

УНИАН
УНИАН

Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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