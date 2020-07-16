Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28° (карта)
Сегодня в Украине немного потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 июля в Украине без осадков, температура до +28°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +13°, днем до +28°.
На западе Украины пратически без осадков. Температура ночью до +12°, днем до +25°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +13°, днем до +25°. В центре без осадков, температура ночью до +13°, днем до +25°.
Согласно народному прогнозу, 16 июля - Маков день, а также Мокия и Демида. Наступает пик летней жары.
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Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+25°... +16°
- Донецк+27°... +15°
- Житомир+25°... +15°
- Запорожье+26°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +16°
- Луганск+27°... +15°
- Луцк+25°... +13°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+26°... +14°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+23°... +11°
- Харьков+23°... +13°
- Херсон+28°... +16°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+24°... +16°
- Чернигов+24°... +11°
- Черновцы+21°... +11°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+26 °
Влажность:69 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:05:57
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
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