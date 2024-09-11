Сегодня же осадки сконцентрируются преимущественно на западе Украины.

Сегодня дожди в Украине ожидаются преимущественно на западе, а уже в следующие двое суток они охватят всю страну. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

"Много дождей в ближайшее время не обещаю, больше влаги будет приходиться на западные области Украины, однако 12-13 сентября дожди ожидайте повсеместно в Украине", - сказала она.

Сегодня же, по ее словам, синоптическая ситуация дает все основания для любования бабьим летом. В большинстве областей 11 сентября будет преобладать сухая и очень теплая погода, днем +25...+30 градусов.

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"Однако в западной части Украины 11-го сентября есть вероятность локальных дождей и будет свеженько, не выше +18...+23 градусов. И вечером в среду в Одесской области возможны дожди, даже с грозами", - спрогнозировала Наталья Диденко.

В Киеве, по ее словам, молодое бабье лето также идет по графику - сегодня будет сухо и +27 градусов, а уже 12 и 13 сентября в столице пройдут дожди.

"Хотя на температурный режим осадки особо не повлияют, теплая погода и в дальнейшем будет преобладать", - сказала эксперт по погоде.

Из-за атмосферных фронтов 14 сентября в Украине будут небольшие, а в западных областях - умеренные, местами - значительные дожди.

"То есть больше всего дождей у нас будет на западе страны. А остальная территория - такие кратковременные, местами. Восток и юг будет без осадков. Единственное, что могут быть там ближе к концу недели какие-то процессы. Но это будет в конце недели известно подробнее", - говорит синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок.

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