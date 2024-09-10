На западе страны будет больше всего дождей.

Значительное похолодание в Украине пока не прогнозируется, но кое-где зальет дождями. Об этом в комментарии УНИАН рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Диана Кривобок.

Она отметила, что о четком похолодании пока речь не идет. Есть лишь определенная тенденция снижения ночной температуры. "И в дневные часы - в западных областях", - добавила Кривобок.

Синоптик пояснила, что действие антициклона, который царил в Украине, подходит к завершению, и на нашу территорию будут поступать новые атмосферные фронты, новые циклоны, которые принесут осадки.

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"И в ближайшие дни, а именно 10-11 сентября, крайний запад уже сможет ощутить поступление атмосферных фронтов и кратковременные дожди с грозами", - рассказала эксперт.

Также сегодня на востоке, юго-востоке страны еще возможны кратковременные дожди вследствие циклона, который был над Черным морем. В дальнейшем же тот циклон, который формируется западнее Украины, и его атмосферные фронты будут влиять на нашу территорию, - он принесет осадки на правобережье Украины.

"То есть вся правобережная часть будет в осадках. Именно кратковременные дожди с грозами", - рассказала Кривобок.

Кроме того, отметила она, из-за этих атмосферных фронтов 14 сентября будут небольшие, а в западных областях - умеренные, местами - значительные дожди.

"То есть больше всего дождей у нас будет на западе страны. А остальная территория - такие кратковременные, местами. Восток и юг будет без осадков. Единственное, что могут быть там ближе к концу недели какие-то процессы. Но это будет в конце недели известно подробнее", - сказала эксперт.

Какой будет температура на этой неделе - прогноз

Синоптик рассказала, что на этой неделе немного снижаются ночные температуры. "В среду и в четверг в Украине ночью +15°...+22°. День еще у нас остается довольно теплым, +24°...+29°", - отметила Кривобок.

Она добавила, что в западных областях ночью так же температура уже ниже, и в дневные часы уже не так жарко, погода будет более осенней, +17°...+22°.

"Однако 11 и 12 сентября - это среда и четверг - на востоке и юге страны температура днем остается довольно теплой - до +32 градусов", - сказала эксперт.

Так, отметила она, на севере и западе на этой неделе прохладнее, а на востоке и юге - еще "довольно летний процесс, летняя температура, комфортная". Но значительное похолодание пока не прогнозируется.

Как сообщал УНИАН, ранее синоптик Наталья Диденко отметила, что 10 сентября погода в Украине будет неоднородной.

По ее словам, в западной части Украины будет холодно и с дождями, днем +17...+22 градуса. В то же время на Тернопольщине и Хмельнитчине - до +25 градусов.

На остальной территории, по данным Диденко, бабье лето продлится - будет солнечно, сухо, +24...+28 градусов. Есть вероятность лишь локальных дождей в Приазовье и на Днепропетровщине.

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